Dopo il confronto tra Javier Martinez e Shaila Gatta, avvenuto dopo al puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, ieri c’è stato un faccia a faccia tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tra i due c’era una grande attrazione fisica, poi le crisi ed infine il gelo, con lui che si è abbandonato alla passione con l’ex velina.

La modella brasiliana non rinnega di stare ancora soffrendo per il suo allontanamento, ma ammette di essere serena: "Voglio essere coerente con i miei sentimenti. Sento che sto benissimo da sola, perché mi connetto pochissimo con le persone. Non parlo tanto di me, negli ultimi giorni mi sono aperta un po' di più. Sto parlando un sacco con Mariavittoria perché mi fa ridere, cerco di costruire un rapporto vero anche se non è facile qui. Solo con te mi sono aperta di più all'inizio".

“Sono felice che tu abbia dei rapporti sani con gli altri anche rispetto a prima, quando magari stavamo tanto tempo insieme", dice Lorenzo. Tuttavia, il gieffino non può fare a meno di manifestare qualche riserva riguardo alla possibilità che Helena possa essere influenzata da loro (in particolare da Mariavittoria Minghetti). Helena ribatte con convinzione che lei va per la sua strada e segue sempre il suo cuore, rispettando ciò che pensa realmente. Spolverato non ne è convinto e sottolinea che la gelosia che lei sembra provare nei suoi confronti è un chiaro esempio della sua non sincerità.

La Prestes però insiste sul suo punto di vista e dichiara di vederlo ormai solo come un amico. Lorenzo non riesce però a comprendere come solo una settimana fa si dichiarasse innamorata di lui, mentre ora afferma di non provare più nulla. Helena ribadisce però il fatto che al momento non sente nulla nei suoi confronti. “Ho iniziato a pensare che io sia una sfida per te. Tu non ammetti la verità, io non ti credo”, commenta Lorenzo, che è confuso dal suo comportamento: dice di volere una relazione di amicizia, ma continua a fargli affermazioni provocatorie su Shaila.