Nelle ultime ore sta circolando su TikTok un video dal contenuto "particolare" in cui si vede Yulia Bruschi che si apparta con Lorenzo Spolverato e inizia a parlare di bracciali con poteri decisamente unici..

La concorrente del Grande Fratello origini cubane dice al modello milanese che il bracciale che indossa appartiene a Helena Prestes, e attira a chi lo indossa alla legittima proprietaria. Yulia racconta addirittura che questo oggetto impedirebbe di essere lucidi, e quindi dice a Lorenzo di liberarsene al più presto. A dire il vero, l’episodio risale a circa un mese fa, prima che tra Spolverato e Shaila Gatta scoppiasse la passione.

La Bruschi nel filmato dice: “Questo braccialetto lì è un po’ strano, esiste anche a Cuba. Fanno parte di una religione un po’ particolare quei braccialetti, ti ripeto che anche a Cuba li fanno. Quei braccialetti lì non ti fan ragionare lucido. Se devi darglielo? Sì toglilo, ma non darglielo subito. Fidati di me, toglilo. Cosa devi fare? Sii te stesso. Io ti ho dato un forte avvertimento. Questo bracciale è di Helena! Sono di due colori: uno nero e rosso, che è di una religione, e l’altro è giallo e verde, che ti attira molto al proprietario e… devi essere credente di quella religione lì, è un po’ particolare. Non te lo posso spiegare”.

Lorenzo, spiazzato e spaventato, risponde: “Oddio. Ah, questo non mi fa essere lucido?! Io questo bracciale l’ho trovato nel cestello. Ho chiesto a Luca e lui mi aveva detto che era di Javier. Comunque se non mi fa ragionare lucido io me lo tolgo subito”.