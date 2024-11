Dopo gli ingressi di Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Alfonso Signorini è pronto a completare il triangolo targato Temptation Island con l’ingresso dell’ex tentatore Stefano Tediosi, che la giovane estetista napoletana sta frequentando.

La notizia è stata data in anteprima da Deianira Marzano, e poi confermata da Davide Maggio e Fanpage.it: Stefano entrerà nella Casa del Grande Fratello in occasione della puntata di lunedì 11 novembre. Con il suo ingresso, gli autori sperano di replicare il successo ottenuto la passata edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

A differenza di quanto accadeva con il triangolo dello scorso anno, però, in quest’occasione un eventuale colpo di scena potrebbe essere più difficile da concretizzarsi. Federica, infatti, ha chiarito a più riprese di non essere più innamorata di Alfonso e in effetti i suoi atteggiamenti fuori e dentro la Casa sembrano confermarlo. Difficile, quindi, che la giovane partenopea scelga di tornare sui suoi passi essendosi già sbilanciata a favore di Stefano. Dall’altra parte, tuttavia, D’Apice è apparso più che mai determinato a riconquistare l’ex fidanzata.

Intanto, all'interno della Casa gli inquilini sembrano essere già a conoscenza dell'ingresso dell'ex tentatore. In particolare, durante Shaila Gatta ne ha parlato proprio con Federica questa mattina in giardino.