Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello dopo la trasferta al Gran Hermano, ha di fatto modificato gli equilibri interni alla Casa, e adesso i concorrenti sono divisi in due gruppi: da una parte gli amici della coppia, dall’altra chi non crede alla genuinità del loro rapporto.

Di quest’ultimo gruppo fa parte Mariavittoria Minghetti, che è diventata il maggior oppositore degli Shailenzo. La gieffina ha sparlato dell’ex velina e del modello milanese, e nella notte tra lunedì e martedì, al termine dell’undicesima puntata, ha avuto uno scontro infuocato con Lorenzo, dal quale è scaturita un’accesissima lite (clicca QUI per l'articolo). A quanto pare, dopo la litigata con Spolverato, Mariavittoria avrebbe chiesto dei consigli in confessionale, e gli autori le avrebbero detto che forse ha esagerato nei modi: “Poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua”.

Mariavittoria pare aver accolto positivamente i consigli che le sono stati dati, e in queste ultime ore ha detto che eviterà di parlare troppo spesso di Shaila e Lorenzo. Tuttavia, la gieffina ha ribadito di non aver cambiato idea sulla coppia, che considera costruita ad arte per stare sotto ai riflettori: “Io non credo nemmeno a lui, non solo a lei. Però sì, smetterò di parlarne, tanto quello che penso non cambia e spero che da fuori vedano tutto”.