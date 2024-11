Dallo scorso lunedì, giorno in cui Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati nella Casa del Grande Fratello dopo la trasferta spagnola, Enzo Paolo Turchi è parso, con il passare delle ore, sempre più insofferente e indispettito dinanzi ai loro atteggiamenti. Il coreografo ha espresso diverse perplessità sulla veridicità del legame tra l’ex velina e il modello milanese, e ieri notte è sbottato. Durante alcune confidenze con Luca Calvani e Amanda Lecciso, Turchi ha criticato Shaila, ma ha anche tirato delle bordate a Federica Petagna e Alfonso D’Apice.

Lo sfogo di Enzo Paolo Turchi

“Lei se la crede un po’. Lei pensava di essere… anche sulla danza… A me può dire tutto, ma non quello. Ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me. Ho le idee chiare. I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Quindi gli vanno intorno per non essere votati. Saranno pure i più importanti, chi lo sa.

E mi infastidisce che la settimana che non c’erano, tutti qui dentro erano contro. Adesso che sono rientrati, tutti vicino a loro. E ripeto, perché li vedono forti. Ma nella storia del Grande Fratello quelli che vengono percepiti forti non sempre sono arrivati.

Il livello è sceso ancora di più. Amanda chiama Al Bano, digli che tiri fuori i soldi e faccia arrivare un elicottero che ci porti via. Con queste coppie… E Shailenzo e poi Federica e Alfonso. Poi c’è Pamela, a lei piacciono questo genere di cose. Si mette lì e conduce, fa i confronti. Poi dicono sempre le stesse cose”.