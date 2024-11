Le anticipazioni della seconda puntata de La Talpa si preannunciano decisamente “interessanti”. C’è stata, infatti, anche una lite furiosa tra Alessandro Egger e Gilles Rocca, che è stato trattenuto da Andrea Preti.

Sembra che tutto sia iniziato quando nella notte il modello ha dichiarato di aver visto un uomo con la barba che gli puntava una torcia addosso, lasciando intendere che potesse trattarsi della talpa. Andrea si è arrabbiato e Gilles è andato su tutte le furie, scagliandosi contro Egger: “Ma che sei scemo? C’ho 41 anni e quindi mi devi portare rispetto! Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa. Pezzo di m***a”.

Chi è Alessandro Egger

Divenuto noto per aver prestato il volto alla scatola iconica delle barrette Kinder, Alessandro Egger, 33 anni, ha alle spalle una carriera da modello, attore e volto televisivo. Ha recitato in serie di successo come Alex & Co., School Hacks e Monica Chef, trasmesse su Disney Channel, poi ha partecipato a Ballando con le stelle, nel 2022. Sarebbe fidanzato con la modella Madalina Doroftei.

Chi è Gilles Rocca

Attore, regista ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Gilles Rocca, classe 1983, ha iniziato la sua carriera come calciatore prima di approdare in diverse serie tv di successo come Carabinieri, Don Matteo, Ris, Distretto di polizia. Con la regia del cortometraggio Casting Die-Rector, nel 2016, ha vinto il Premio Massimo Troisi. Nel 2018 ha realizzato Duchenne, un docufilm che affronta il tema della distrofia muscolare e grazie al quale si è aggiudicato il premio Tulipani di seta nera. Oggi è impegnato sentimentalmente con Roberta Mastromichele, entrata nella sua vita dopo la fine della lunga storia d'amore con Miriam Galanti.