Nella serata di ieri, i concorrenti del Grande Fratello hanno parlato della trasferta di Tommaso Franchi in Spagna. Helena Prestes e le Non è la Rai hanno chiesto a Mariavittoria Minghetti come prenderebbe un possibile avvicinamento tra l’idraulico toscano e Maica Benedicto. La gieffina italiana ha confessato che sente già la mancanza del coinquilino e che le dispiace di non averlo con lei. Ha però aggiunto, però, che non ne farà una tragedia se tra Maica e Tommaso dovesse scattare un bacio. Mariavittoria, infatti, ha raccontato che in passato ha subito cose ben peggiori, rivelando che un suo ex fidanzato l’ha tradita con la sua migliore amica. A quel punto, la regia ha censurato (non se ne capisce il motivo), inquadrando Clayton Norcross che si trovava da solo in cucina.

Mariavittoria rivela: "Il mio ex mi ha tradito con la mia migliore amica"

“No che non mi strapperò i capelli. Non piangerò se li vedo baciarsi. Un minimo rosicherò, ma senza esagerare. Io sono stata cornificata dal mio ex fidanzato con la mia migliore amica. Quindi non crollerò di certo se vedrò Tommaso che si bacerà con la spagnola. Una cosa del genere non mi distruggerebbe. Lo potrei pure sopportare.

Cosa ho fatto quando ho scoperto che il mio ex compagno mi ha tradito con la mia migliore amica? Vabbè lì ho fatto il panico e credo sia normale. Stavo con questo ragazzo da tanti anni e non andava più come doveva andare. Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore, a pelle sentivo delle cose. Sì ci frequentavamo tutti nel gruppo e anche loro due c’erano. Poi ho scoperto che mentre io stavo ancora con lui, lei…”.