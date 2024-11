La passione scoppiata al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha senza dubbio alterato gli equilibri interni alla Casa più spiata d'Italia.

Nel corso dell'undicesima puntata del reality show, andata in onda lunedì 4 novembre, quello contro di loro è stato una sorta di attacco corale, mosso in primis da Alfonso Signorini, che ha richiamato i due ragazzi, facendogli notare di essersi spinti un po' oltre nei momenti di passione: "Lorenzo, sembra che tu non veda una donna da quando sei nato", ha detto il conduttore. Un'opinione condivisa dagli altri inquilini, su tutti Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che ritengono il loro comportamento eccessivo e di cattivo gusto.

Nella Casa, c'è chi ritiene che la passione sfrenata l'ex velina e il modello milanese sia frutto di una strategia studiata a tavolino. In particolare, Mariavittoria ha sottolineato: "Che finti, mi dà troppo fastidio questo show, ma io sono l'unica che pensa che sia tutto un ca**o di copione? Prima lei non poteva dare un bacio davanti alle telecamere, ora fa di tutto. Hanno capito che il pubblico li ha votati per farli andare insieme a Madrid e figurati se potevano tornare senza qualcosa in mano", ha detto la gieffina in alcuni filmati mostrati durante la diretta. Un'opinione condivisa da Jessica Morlacchi, che qualche giorno fa aveva criticato il fatto che i due si scambiassero effusioni davanti a Javier Martinez, ex fiamma della ballerina partenopea: "Stanno facendo il panico, certe slinguazzate che non ho idea, è grave, tatto zero. Lei è stata cinque notti nel letto con Javier, una donna è difficile che si comporti così, un gioco qui sotto c'è". Duro anche il commento di Helena Prestes, che fino a qualche giorno prima della partenza di Lorenzo per il Gran Hermano, gli era legata sentimentalmente: "Mi fanno schifo, sono disgustata, il loro è un comportamento indecente".

Intanto, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che le sarebbe arrivata direttamente da una presunta ex di Spolverato: "Conosco bene Lorenzo Spolverato, fa sempre così. Prende e lascia, prende e lascia. Prima mi giura amore, poi però si stufa facilmente. Anche di lei (Shaila, ndr) si stuferà presto e si renderà conto che sta solo facendo brutte figure".