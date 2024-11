Ieri sera, durante l'undicesima puntata del Grande Fratellio, ha varcato la porta rossa Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. La loro storia d'amore, durata circa 8 anni (lei ne aveva 12 quando si sono fidanzati), si era conclusa dopo la partecipazione all'edizione autunnale di Temptation Island.

Alfonso Signorini non è di certo nuovo a questo tipo di intrecci. Lo scorso anno, infatti, fece entrare Mirko Brunetti prima e Perla Vatiero e Greta Rossetti poi, alimentando la dinamica del triangolo amoroso e portandola avanti per diversi mesi. Potrebbe accadere la stessa cosa anche quest'anno. Dopo l'ingresso di Federica e di Alfonso, si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'arrivo dell'ex tentatore Stefano Tediosi (clicca QUI per l'articolo), che al momento ha una frequentazione in corso proprio con la ventenne napoletana.

Intanto, a sostenere Alfonso D'Apice c'era una spettatrice "speciale": stiamo parlando di Sofia Costantini, ex tentatrice che ha avuto un breve flirt con Alfred Ekhator, ex fidanzato di Anna Acciardi. Usciti dal programma insieme, Sofia e Alfred avevano iniziato una relazione poi naufragata tra accuse reciproche, polemiche e promesse non mantenute. "Ti voglio bene amico mio, spacca tutto! Che la vita ti riservi il meglio e questa esperienza anche", ha scritto l'ex tentatrice a corredo di una foto mentre si trovava proprio insieme ad Alfonso.

Un altro gieffino ha però catturato l'attenzione della Costantini, ovvero Javier Martinez: "Ma scusate, da quando Javier si è fatto così figo? Mi sa che mi ero persa un pezzo, ero rimasta indietro".

A questo punto non è difficile ipotizzare che Signorini possa coinvolgere Sofia e magari chissà, far entrare anche lei nella Casa.