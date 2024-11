Alfonso D'Apice è diventato ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello. Protagonista dell'edizione autunnale di Temptation Island, il ragazzo napoletano ha fatto il suo ingresso nella Casa, dove conviverà (di nuovo) con la sua ex fidanzata Federica Petagna.

"Ci siamo detti delle cose prima, troppo poche. Sono felice di riabbracciarti. Avevo altre cose da dirti e non potevo non rientrare, penso sarete d’accordo", ha detto il nuovo gieffino. La reazione di Federica è stata inaspettata: la ragazza aveva già manifestato la sua paura che lui potesse entrare e Signorini l'ha subito interpellata: "Cosa ne pensi? Come l'hai presa?". Federica ammette che non se lo aspettava proprio: "No, non me lo aspettavo però sono contenta per lui. Mi fa piacere. Mi fa anche molto strano".

Ad ogni modo, Federica sembra convinta della scelta di chiudere la relazione con Alfonso, al quale non sembra intenzionata concedere una seconda possibilità: "Io ti ho lasciato per i problemi che c’erano tra di noi, perché non ero felice e non mi sentivo libera".

Federica ha conosciuto Alfonso quando aveva 12 anni, stavano insieme da 8 anni e convivevano da uno, in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista. Ha deciso di partecipare a Temptation Island perché stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permetteva di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non poteva fare nulla senza la sua presenza.

Tuttavia, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, le cose non starebbero esattamente così: "Ciao Deia, il mio ragazzo conosce il padre di Federica del GF, e mi ha detto che la sua versione dei fatti potrebbe essere diversa da quella raccontata in tv. Secondo lui, Federica usciva nel weekend con le amiche, e il suo ex era geloso, ma le prendeva le sue decisioni in autonomia. Pare che Federica abbia un po' amplificato la storia per avere visibilità, poiché vuole intraprendere la carriera di fotomodella, e il suo ex, troppo innamorato, ha accettato la situazione".