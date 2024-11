Al termine dell’undicesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 novembre, Shaila Gatta e Javier Martinez hanno avuto un confronto.

“Mi dispiace di tutto quello che è successo – ha esordito l’ex velina -. Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato. Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu. Che tu ci creda o no e purtroppo non posso convincerti del contrario, ma ti giuro che non ti ho mai usato. Te ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che sono uscite delle frasi leggere, vivo con troppa leggerezza. Quelle frasi che hai sentito e di cui mi dispiace perché riconosco che non sono frasi piacevoli, erano riferite agli ultimi due giorni”.

Shaila ha poi aggiunto: “Riconosco che sei un ragazzo di valori e per questo non ti ho mai voluto prendere in giro. Ti ho voluto vivere perché pensavo che tu avessi tutte le qualità che cercavo in un uomo che mi stava accanto”.

Javier le risposto: “Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai. […] A te piace correre dietro a queste vicende. Tu di me avevi la certezza che ci sarei sempre stato, di Lorenzo no. A me la coppia te e Lorenzo non dà fastidio, mi ha dato fastidio quello che hai detto ovvero che baciavi me e pensavi a lui. Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l’ho fatto per vendetta. Quello era una forma d’amore. I discorsi che mi hai fatto la notte e che ho rivelato non erano dettati da rabbia o vendetta, ma da amore. Ti chiedo scusa”.

Il confronto si è concluso con un abbraccio tra i due, e con il pallavolista argentino che le ha detto che non riuscirà mai a vederla come un’amica.

Tuttavia, il confronto tra Shaila e Javier non sembra essere stato particolarmente gradito da Lorenzo Spolverato, che ne ha parlato direttamente con l’ex velina. Il modello milanese non comprende come possa esserci determinati gesti dopo tutto quello che è accaduto tra loro. “Io non agirei mai in questo modo”, ha sottolineato Lorenzo.