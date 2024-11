Ieri sera, Tommaso Franchi, dopo aver momentaneamente lasciato la Casa del Grande Fratello, è entrato in quella del Gran Hermano. L’idraulico toscano ha ballato sulle note de Il Ciclone, e si è collegato con il conduttore Jorge Javier Vazquez per parlare di Maica Benedicto: "Sì, mi è mancata. Che cosa le dirò quando la vedrò? Che per me è stato bello farle questa sorpresa. Le dirò che è una persona splendida e che volevo incontrarla perché ho sentito una connessione con lei. Sono molto felice che questa cosa sia successa, così potrò rivederla. Se mi piace? Come persona mi piace molto”.

Tommaso e Maica si sono riabbracciati nel giardino della Casa, e la Benedicto è rimasta spiazzata: “Mio Dio non ci credo, ma com’è possibile? Che cosa forte, non posso credere che sei qui con me. Adesso ti mostro le stanze. Vieni a dormire da me. Cioè in un altro letto, ma nella stessa stanza. Sono così felice, non riesco nemmeno a esprimere bene quanto sono contenta”. Tommaso è parso quasi impacciato: “Questo per me è un sogno, un regalo bellissimo. Solo ieri mi hanno detto che dovevo venire qui in Spagna e oggi eccomi qui da te a Madrid”.

Poco dopo, il conduttore ha chiesto a Maica di descrivere sue emozioni. “Sono sotto shock perché non me l’aspettavo – ha detto la gieffina spagnola -. L’universo mi ha mandato un segnale. Sono felicissima e anche un po’ agitata, tutto questo è coì incredibile. Sento una cosa così forte adesso, ma è una sensazione bella. Perdonatemi, ma sono sconvolta in senso positivo”.

Tommaso ha abbracciato Maia e le ha detto: “Pensa che erano dieci anni che non prendevo un aereo e ora l’ho ripreso per venire qui da te. Il Gran Hermano è incredibile, ci ha fatto un bel regalo”.