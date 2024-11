L'eliminazione di Iago Garcia avvenuta durante l'undicesima puntata del Grande Fratello ha spiazzato tutti (tanto che in molti hanno gridato al complotto). Lo stesso Alfonso Signorini è rimasto sorpreso dall'esito del televoto: "Nulla è prevedibile e può succedere di tutto. Anche noi siamo rimasti spiazzati dal risultato".

Ma com'è possibile che Clayton Norcross sia riuscito a totalizzare così tanti voti? E' presto detto. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Biccy.it, sarebbe opera del "lavoro" dei fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (gli Shailenzo), che si sono organizzati per votare in massa l'attore statunitense e mandare a casa Iago, uno dei principali "oppositori" della ship tra l'ex velina e il modello milanese, nonché il concorrente che più di tutti ha smontato i teatrini messi in piedi dagli autori. “Sono servite le cento mail che mi sono fatta per votarlo”. “Mai mettersi contro noi, Clayton l’abbiamo fatto passare“, hanno commentato soddisfatti gli Shailenzo.

Iago Garcia torna sui social, le sue parole

“Ciao a tutti, eccomi, sto cercando il mio gate. Oggi vado a Madrid. Sono qui perché volevo dirvi che sono stato molto felice di aver partecipato a questo programma, molto felice di aver fatto il Grande Fratello Italia. Tutti i giorni ho sentito il vostro affetto. Non me ne frega più di tanto della mia uscita, è stato destino. Infatti non cambierei nulla di quello che ho detto e fatto. Grazie ad Alfonso, a Cesara, Beatrice e Rebecca e alla produzione. Ma grazie soprattutto a voi che avete guadagnato il mio affetto. Ci manterremo in contatto qui sui social“.