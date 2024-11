Il post puntata al Grande Fratello regala sempre grandi emozioni. Al termine dell’undicesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, è scoppiata una lite tra tre concorrenti tra urla e accuse reciproche.

Tutto è iniziato quando Mariavittoria Minghetti ha palesato a Enzo Paolo Turchi il suo dispiacere per essere stata nominata da Luca Giglioli. A quel punto, Lorenzo Spolverato, dopo aver sentito le parole della coinquilina, ha fatto delle battute, ma lei non l’ha presa bene ed è sbottata: “Ma vai, vai, vai a fare in c**o. Mi devo mollare, abbi la cortesia”. Il modello milanese ha immediatamente replicato: “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno”.

Pochi minuti dopo, durante la cena, Lorenzo Spolverato ha continuato a fare battute, ma questa volta rivolte ad Helena Prestes, che ha perso la pazienza: “Hai fatto le battute e ti ho detto di risparmiartele. Non fai ridere. Io parlo di voi? Non mettermi in mezzo. Risparmiami! E smettila di giocare con me e venirmi contro, perché sono una donna forte! Le battute sono divertenti ma c’è un limite”. Lorenzo si è subito scaldato: “Ragazzina, mangiati sti maccheroni e smettila. Io faccio le battute. Se non ti fanno ridere non ridere e non commentare. Tu parli di me e Shaila e io non posso fare battute? Tu non sei più una mia amica di avventure, adesso ho Shaila, ma lei è un altro tipo di amica. Rilassati e metti via l’alcol! Tu sei forte? Che paura mi fai, sto tremando. Non fare la grossa con me. Ma chi sei? Non ti riesci a controllare come da quando sei entrata. Non mi guardare in faccia, perché non mi interessa“.

Dopo la lite con Lorenzo, Helena è corsa in bagno ed è scoppiata a piangere, seguita da Mariavittoria che ha cercato di consolarla. A quel punto Spolverato è andato su tutte le furie: “Vieni qui adesso ca**o vieni qui (sbatte le mani sul tavolo, ndr). Dimmi perché prima mi hai mandato a quel paese! Dimmelo, dimmelo, dimmelo! Dimmi perché l’hai fatto. Mi hai mandato a fare in c***o davanti a tutti!”.

Pochi minuti dopo Lorenzo è tornato a parlare con Mariavittoria: “Io ne ho due contro. Faccio battute e se la prendono. Ma alla mia situazione difficile nessuno ci pensa? Questa è stata una serata stressante anche per me. Pensa al tuo percorso e non al mio”. E la Minghetti ha replicato: “Ma qual è questa situazione difficile perdonami? Sei in grazia di Dio. È stata una giornata difficile, mi sembra che poi tu sia stato riaccolto da tutti a braccia aperte. Ti sei ripresi i rapporti, sei tornato leader e adesso cosa vuoi ancora? Sono tre ore che strilli come un’aquila”.