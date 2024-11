Come anticipato durante la puntata del Gran Hermano andata in onda domenica sera, ieri sera, durante l’undicesima puntata del Grande Fratello, Tommaso Franchi è stato prelevato da due ballerine di flamenco per essere portato in Spagna. A partire da questa sera, infatti, l’idraulico toscano vivrà nella Casa dei “cugini” spagnoli fino a domenica e potrà vedere nuovamente Maia Benedicto. Quest’ultima si è presa una cotta per il gieffino italiano, mentre lui ha iniziato a frequentare Mariavittoria Minghetti. Come reagirà Maica quando scoprirà tutto?

Quando Tommaso Franchi è stato prelevato dalla Casa, Mariavittoria Minghetti è rimasta spiazzata e ha dichiarato in diretta: “No questo no! Crudeltà! Sarà la prova del nove, vedremo come si comporterà”. Al termine della puntata però, parlando con Helena Prestes, ha specificato: “Non sono gelosa, non siamo fidanzati, buon per lui, sono felice che sia andato in Spagna. Se vuole divertirsi ben venga”.

Tommaso Franchi e il collegamento con Maia Benedicto

“Mi sono collegato con il Gran Hermano. C’era la diretta, lei era in confessionale. Io all’inizio la vedevo e basta. Mi ha visto, non se l’aspettava, abbiamo chiacchierato una ventina di minuti, è stato bello. Era gasatissima e anche io lo ero. Ho cercato di parlare anche in spagnolo. Le ho dedicato una canzone. Quale? Albachiara di Vasco Rossi. Poi mi hanno chiesto cosa mi piace di lei e io ho risposto che amo i suoi occhi perché grazie a loro posso vedere la sua anima bella. C’era uno scarto di segnale di 4 secondi. Devo dire che è stato bello e mi ha fatto piacere. Il conduttore è più giocherellone di Alfonso e rispetto a Signorini è uno che vuole creare più inciuci”.