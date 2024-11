Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati paparazzati ancora una volta insieme lontani dagli studi di Ballando con le Stelle.

Dopo il racconto del viaggio in Puglia, terra d'origine della conduttrice, durante il quale il ballerino ha conosciuto la famiglia della compagna di avventura nel dancing show di Milly Carlucci, sembrerebbe essere arrivata la conferma della loro frequentazione. Il settimanale Chi mostra le immagini dei due mentre, fuori casa della Guaccero, si scambiano un bacio.

Non sembrano esserci più dubbi sulla frequentazione, tenuta ancora segreta, tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La coppia in gara a Ballando con le Stelle è stata immortalata dal settimanale Chi fuori casa della conduttrice televisiva. “Usciti insieme dagli studi della Rai, si sono scambiati un gesto di affetto. Si avviano verso casa della Guaccero e li vediamo scambiarsi un inequivocabile bacio”, si legge sulla rivista. I due avrebbero trascorso la notte insieme stando alla sequenza delle immagini. Pensavano di non essere visti, “ma il fotografo di Chi era lì che li aspettava”.

(Foto settimanale Chi)

Negli ultimi giorni, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono volati insieme a Londra, poi in Puglia. Nei luoghi d’origine della conduttrice, il ballerino ha potuto conoscere tutta la famiglia Guaccero. “Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo. Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa”, ha raccontato Bianca ai suoi followers di Instagram.