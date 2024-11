Da quando sono tornati nella Casa del Grande Fratello dopo la trasferta spagnola, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono totalmente abbandonati alla passione.

Nei giorni scorsi, dopo essersi "dati da fare" mentre erano rinchiusi in magazzino, e poi in giardino davanti allo sguardo degli altri inquilini, in particolare Javier Martinez e Helena Prestes, durante i festeggiamenti di Halloween, l’ex velina e il modello milanese hanno messo in scena quello che, secondo molti, aveva le connotazioni di un film vietato ai minori. Le immagini trasmesse hanno però scatenato le critiche dei telespettatori. “Questi hanno superato il limite della decenza, e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Non è passione questa. Ho visto baci migliori nelle telenovelas messicane anni ’90. Loro sono affamati di fama”.

Anche Beatrice Luzzi, durante la puntata dello scorso lunedì, ha criticato il comportamento di Shaila e Lorenzo: "Penso che non abbiano avuto né pudore né rispetto per gli altri da quando sono rientrati dalla Spagna". Lo stesso Alfonso Signorini ha tirato una frecciatina ai due concorrenti sottolineando come "sanno perfettamente dove si trovano le telecamere".

A quanto pare, però, i richiami di opinionista e conduttore non sono stati sufficienti a frenare Shaila e Lorenzo. Questa mattina, infatti, al loro risveglio, tra i due gieffini è riesplosa nuovamente la passione sotto le coperte, tanto che pochi istanti dopo, la regia ha censurato inquadrando una porzione del bagno della Casa.