La frequentazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non è vista assolutamente di buon occhi da alcuni concorrenti del Grande Fratello. In particolare, nelle ultime ore Enzo Paolo Turchi ha palesato la propria insofferenza difronte al comportamento adottato dagli altri inquilini nel relazionarsi con la coppia, ed ha anche contestato l'atteggiamento della ballerina napoletana che, secondo lui, sarebbe decisamente presuntuosa.

Durante una conversazione notturna con Luca Calvani, il coreografo si è lasciato andare andare ad alcune considerazioni su Shaila che, a suo avviso, avrebbe adottato nei suoi confronti un comportamento altezzoso, anche in merito alle sue esperienze in fatto di danza: "Lei se la crede un po’. Lei pensava di essere… anche sulla danza… A me può dire tutto, ma non quello. Ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me. I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Quindi gli vanno intorno per non essere votati. Saranno pure i più importanti, chi lo sa".

Oltre a questo, poi, Enzo Paolo ha aggiunto anche dei commenti in merito alla liaison con Lorenzo che, ormai, sta facendo chiacchierare anche gli spagnoli del Gran Hermano (clicca QUI per l'articolo). Turchi si dice perplesso dal comportamento della gieffina: "Se dici di essere stata a letto con una persona, mentre poi pensavi ad un'altra, non capisco perché farlo. In una storia che dura da anni, come quella con mia moglie, se succede una cosa del genere, allora significa che l'amore sta finendo. Ma in una storia che nemmeno è iniziata, non lo capisco. Potevi andare nel letto affianco, manco dovevi prendere la macchina. Ognuno può fare quello che vuole, ma io proprio non capisco".

Infine, il coreografo non le ha mandate a dire neanche ad alcuni coinquilini che, secondo lui, si starebbero comportando in maniera incoerente: "E mi infastidisce che la settimana che non c’erano, tutti qui dentro erano contro. Adesso che sono rientrati, tutti vicino a loro. E ripeto, perché li vedono forti. Ma nella storia del Grande Fratello quelli che vengono percepiti forti non sempre sono arrivati".