A quanto pare Shaila Gatta non ha lasciato esattamente un buon ricordo nei concorrenti della Casa del Gran Hermano, dove è rimasta per una settimana insieme a Lorenzo Spolverato.

Ieri sera, infatti, dopo l’arrivo di Tommaso Franchi, alcuni inquilini spagnoli hanno parlato proprio dell’atteggiamento tenuto dall’ex velina di Striscia la Notizia durante la sua permanenza nella versione iberica del reality show. Secondo uno di loro, in particolare, Shaila si sarebbe data delle arie, raccontando di essere particolarmente famosa in Italia.

“Si dava delle arie e si poneva in maniera arrogante, come a dire ‘ho già non so quanti follower, ho partecipato già a cinque reality…’. Il modo in cui stringeva la mano era tipo ‘eccomi qui’. Ascoltami, non importa quanto tu sia vip o ti senta Cristiano Ronaldo, qui siamo tutti uguali”. A quanto pare, dunque, l’atteggiamento della ballerina napoletana non è stato particolarmente apprezzato dai “cugini” spagnoli.

Intanto, ieri sera Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare ad un duro sfogo proprio nei confronti di Shaila Gatta: “Lei se la crede un po’. Lei pensava di essere… anche sulla danza… A me può dire tutto, ma non quello. Ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me. Ho le idee chiare. I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Quindi gli vanno intorno per non essere votati. Saranno pure i più importanti, chi lo sa. E mi infastidisce che la settimana che non c’erano, tutti qui dentro erano contro. Adesso che sono rientrati, tutti vicino a loro. E ripeto, perché li vedono forti. Ma nella storia del Grande Fratello quelli che vengono percepiti forti non sempre sono arrivati”.