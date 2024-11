This is me è il titolo dello speciale di Mediaset per celebrare i vent'anni di Amici di Maria De Filippi. Tre serate evento realizzate da Fascino e fortemente volute da Pier Silvio Berlusconi, che ha messo alla conduzione Silvia Toffanin.

“This Is Me è la mia prima volta in prime time su Canale 5 – ha raccontato Silvia Toffanin al settimanale Chi –. E' una bella sfida, prima di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia perché si tratta di un progetto che celebra la storia di Amici, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi”.

E ancora: “Da oltre vent’anni, Amici è una factory straordinaria nello scenario televisivo italiano, una scuola, anche di vita, in cui ragazzi con grandi doti artistiche imparano che solo con l’impegno, il lavoro e la determinazione si può arrivare a realizzare un sogno, sviluppare un talento e farne il mestiere della vita. Molti di questi ragazzi, è vero, li ho visti crescere, fino a diventare grandi artisti, ho seguito i loro percorsi e li ho intervistati a Verissimo. Ritrovarli a This is me e ripercorrere insieme le fasi della loro carriera, dall’ingresso ad Amici fino al successo di oggi, mi entusiasma e mi emoziona”.

This is me, tutti gli ospiti

Gli ospiti delle tre puntate saranno: Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie, Stash, Irama, Alberto Urso, Giordana e tanti altri protagonisti della danza come Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario e Giulia Stabile. E infine tutti i finalisti della passata edizione come Sarah, Mida, Petit, Marisol e Holden.