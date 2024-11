Un’ex protagonista dell’edizione estiva di Temptation Island ha fortemente criticato Federica Petagna, anche lei ex volto del reality dei sentimenti e attuale concorrente del Grande Fratello.

Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino Giuliano, ha infatti insinuato che le azioni della 20enne napoletana siano “preparate”: “Secondo me lei si era preparata tutto… Lui (Alfonso D’Apice, ndr) lo vedo molto innamorato. Per quanto riguarda il GF, hanno fatto bene ad accettare entrambi. Comunque penso che sia una bella esperienza”.

Alessia ha anche parlato del suo ex Lino: “Io e lui non siamo tornati insieme. Ci sono stati dei chiarimenti come li hanno avuti tutte le coppie. Non penso che ci sia qualcosa di male. Dobbiamo e devo capire tante cose. Purtroppo, oggi come oggi, la fiducia è difficile da dare”.

Alfonso racconta il primo approccio con Federica

“Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena fatto dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto.

Quando mi ha detto la verità? Mi pare dopo tre mesi e mezzo, era più o meno settembre. No aspe ma devo raccontare questa storia assurda. Noi ci scrivevamo molto e facevamo tante telefonate, stavamo sempre al telefono. A me iniziarono a venire un po’ di dubbi su questa cosa dell’età. Quindi un giorno le ho voluto fare una domanda e le ho chiesto ‘senti, ma tu all’esame di terza media cosa hai portato?’. ma lei ancora non l’aveva fatto, era in seconda media. Lei mi ha risposto: ‘Ho portato la terza guerra mondiale’. E poi dopo ha ammesso che aveva dodici anni. Però all’inizio ha cercato di fingere di essere mia coetanea”.