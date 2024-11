Dopo aver smontato il teatrino degli autori del Grande Fratello rivelando di essere stato “costretto” ad assecondarli in merito alla dinamica relativa ad una possibile ship con Maica Benedicto (clicca QUI per l’articolo), Tommaso Franchi, che in questi giorni si trova nella Casa del Gran Hermano, non sta lesinando critiche alla versione italiana del reality show.

L’idraulico toscano, oltre ad elogiare il format spagnolo, ha lanciato diverse accuse al GF italiano: “Qui avete tutti comportamenti normali. Non studiate quello che dovete dire. In Italia non è così, è diverso, è come se fosse un film, è incredibile. La cosa bella e naturale del programma è che nessuno di voi ha esperienza nel mondo dello spettacolo. Le telenovelas in Italia non mi piacciono. Questa esperienza al Gran Hermano mi è piaciuta tantissimo”.

Nel frattempo, dopo aver rifilato un due di picche a Maica, Tommaso è stato fortemente criticato durante la puntata del Gran Hermano andata in onda ieri sera. In particolare, la Benedicto l’ha definito “uno scarafaggio travestito da bravo ragazzo”.

“Tommaso è un cucaracho travestito da bravo ragazzo. Cosa è successo? Non è successo nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che dica a tutti i miei compagni una cosa, che i miei compagni per di più esprimo un’opinione su una cosa che non è vera, e a me ne racconti un’altra totalmente diversa. Questo è ciò che non mi è piaciuto e ciò che mi ha deluso. In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi. Non è successo nulla”.