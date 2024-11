La trasferta di Tommaso Franchi al Gran Hermano non ha avuto l’epilogo sperato dagli autori. Il concorrente del Grande Fratello, nelle scorse ore, ha chiarito la natura del suo rapporto con Maica Benedicto, dicendole di non provare altro se non una bella amicizia. Parole che hanno spiazzato la modella murciana, convinta che l’idraulico toscano fosse interessata a lei.

“Fuori dal Gran Hermano può essere, però al momento no. Dato che ho visto che lei è molto attratta da me, me ne sono accorto guardandola negli occhi, è giusto dirglielo per non essere cattivo”, ha confidato Tommaso ad alcuni coinquilini spagnoli.

E così, Franchi ha deciso di essere completamente sincero con Maica: “Sono qui, al Gran Hermano, grazie a te. Hanno visto una connessione tra di noi e questo è incredibile. E’ la verità, perché credo davvero che tra noi ci sia una connessione. Sei molto carina e attenta a tutto quello che faccio; sei bellissima. (…) Però io mi sento un po’ forzato dal contesto, capisci? (…) Io penso che tu sia una persona bellissima, mi piaci come persona, ma credo che qui sia meglio conoscersi come amici. Perché per me è così”.

Un rifiuto che la Benedicto ha preso inizialmente con il sorriso (“Anche per me è lo stesso”), salvo poi cambiare idea nelle ore successive. La gieffina spagnola ha detto a Tommaso di essersi illusa sul loro rapporto a causa delle parole pronunciate nei suoi riguardi durante il collegamento della scorsa settimana e in alcuni video che le sono stati mostrati. Franchi si è difeso: “Il video è stato fatto apposta per innescarti questo sentimento. L’autore e il regista vogliono questa cosa; è differente […] Mettiti nei miei panni: mi hanno preso e messo su un aereo per venire in Spagna. Stavo bene in Italia. E mi hanno preso perché volevano che noi due stessimo insieme. Se fossi stato al gioco del Gran Hermano e del Grande Fratello, qui sarei stato con te tutto il tempo. Però, quando ho visto il tuo sentimento, che non è un gioco, ho deciso di dirtelo. Ho cercato di comportarmi come una persona corretta, ma se non ti sembra così non importa. Mi dispiace.

Insomma un “palo” in piena regola che ha fatto fare a Maica una considerazione amara: “Non succede nulla, Tommaso. Anche tu, dato quello che hai fatto, non mi piaci. A me non piacciono le persone così. Mi piacciono le persone che vanno dirette dalla persona a parlarne. Non che vanno a fare ‘bla, bla, bla’ con altra gente quando è un discorso intimo. Credo di averti trattato benissimo. Non di certo per farti venire al Gran Hermano di Spagna e farti dire ai miei compagni e al mio pubblico che non ti piaccio e che non sai come dirmelo. E poi a me dici tutto il contrario”.

Una possibile “ship”, quella tra Tommaso e Maica, naufragata ancor prima di iniziare, anche se i segnali c’erano già tutti. Confidandosi con Jessica Morlacchi, l’idraulico senese aveva infatti rivelato di essere stato al gioco soltanto per tenere in piedi il teatrino messo in scena dagli autori. Particolare non compreso dalla murciana che, forse ingenuamente, si è davvero illusa.