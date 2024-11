Ennesimo cambio di palinsesto in casa Mediaset. Ad essere coinvolto, ancora una volta, è il Grande Fratello. A partire dalla prossima settimana, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà più in onda lunedì, bensì di martedì.

Stando a quanto si apprende, il Biscione ha optato per una variazione di programmazione per lasciare spazio nella serata del lunedì alla messa in onda de la nuova edizione de La Talpa. Il Grande Fratello, che fino a questo momento è sempre andato in onda di lunedì sera, lascerà dunque il primo giorno della settimana per far spazio alle restanti cinque puntate del programma condotto da Diletta Leotta. Alfonso Signorini e tutti i protagonisti di questa diciottesima edizione del GF continueranno la corsa di martedì sera almeno fino ai primi dicembre, dopodiché il reality potrebbe ritornare di nuovo di lunedì fino alla fine della stagione.

Di sicuro, a dicembre, non sono previsti raddoppi in prime time per il programma. A differenza di quanto è accaduto nella passata stagione televisiva, Mediaset non proporrà le doppie puntate serali del GF al sabato da opporre agli appuntamenti conclusivi di Ballando con le Stelle.