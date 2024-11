Doccia gelata per Maica Benedicto al Gran Hermano. Dopo l’arrivo di Tommaso Franchi in Spagna, la bellissima modella originaria di Murcia sperava di approfondire la conoscenza con l’idraulico toscano, verso il quale non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse. Tuttavia, nella giornata di ieri, il gieffino italiano ha confidato ad alcuni coinquilini spagnoli di non essere interessato a lei, e quando a Maica è stato mostrato il filmato delle parole di Tommaso è scoppiata a piangere.

La gieffina spagnola, in particolare, si è sentita ferita dal fatto che Franchi non ne abbia parlato direttamente con lei, e anche perché, in una clip a lei mostrata risalente a quando ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello, il concorrente italiano si è lasciato andare ad alcune affermazione che l’hanno indotta a credere che lui potesse essere interessata a lei.

Il confroto tra Maia Benedicto e Tommaso Franchi

“Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla, bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo lo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Tommaso ha provato a spiegarle: “Sì che mi piaci ma come persona, il sentimento è un’altra cosa”, ma Maica è rimasta molto delusa: “Va bene, è uguale lo stesso per me, ma dopo aver visto quello che hai fatto… Non ti preoccupare. Hai fatto un video in Italia dove dicevi che ti mancavo e ora hai detto a tutti i miei compagni che non era vero”.

A quel punto, l’idraulico ha fatto una rivelazione, smascherando il teatrino messo in piedi dagli autori: “Immagina: mi hanno preso, ho preso un aereo per venire in Spagna, ma io in Italia stavo bene! Ero super felice perché erano dieci anni che non prendevo un aereo, ma se l’ho fatto è perché il Grande Fratello voleva che noi fossimo insieme. Quei video li ho fatti per stare al gioco, mi mancavi come persona, ma il sentimento è tutt’altro”.