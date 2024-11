I segnali c’erano già, ma adesso sembra che stia per arrivare il secondo ritiro in questa edizione del Grande Fratello (dopo quello di Eleonora Cecere).

Ieri sera, Enzo Paolo Turchi è entrato in Confessionale per uscirne dopo diverso tempo. Il coreografo fa poi parlato con alcuni coinquilini ed è parso particolarmente scosso. Poco dopo, le telecamere hanno ripreso Pamela Petrarolo in lacrime mentre abbracciava il marito di Carmen Russo: “Oddio, no. Poi è anche il mio compleanno…”. Enzo Paolo ha stretto la Non è la Rai e le ha detto: “Mi dispiace, ho chiamato già tutti, è una cosa… però non ce la faccio. In punto di morte…”. La regia ha prontamente cambiato inquadratura, ma sui social sono tutti convinti che Turchi abbandonerà presto il programma.

Qualcuno ha ipotizzato che il gieffini abbia ricevuto una brutta notizia dai suoi familiari, ma la realtà sembra essere un’altra. Nella notte, infatti, Enzo Paolo ha parlato con Luca Calvani e ha detto: “Io sto bene quando faccio queste cose (le coreografie, ndr). Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare, se no per me diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse”.

Il ritiro di Enzo Paolo Turchi non rappresenterebbe di certo una grossa sorpresa. Già lo scorso mese, infatti, fa il coreografo aveva palesato l’intenzione di abbandonare la Casa: “Fate entrare Carmen? Ecco, tenete lei e me ne vado io. Voglio riabbracciare Maria e tornare alle mie cose. Non ce la faccio più a stare qui dentro. Amo Carmen, ma non mi interessa, sono contento che sia venuta, prendete lei e facciamo questo cambio”.

Alla fine Carmen ha convinto il marito a restare, ma questa non basterà l’intervento della donna: Enzo Paolo sembra avere tutta l’intenzione di lasciare il reality.