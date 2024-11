Gli autori del Gran Hermano, con la complicità di quelli del Grande Fratello, hanno invitato Tommaso Franchi in Spagna pensando che tra l’idraulico toscano e Maica Benedicto potesse scoccare la scintilla. Tuttavia, il gieffino italiano ha rifilato un due di picche alla modella murciana, che non l’ha presa bene e lo ha accusato di essere un “cucaracho” (scarafaggio) travestito da bravo ragazzo.

Il conduttore della versione spagnola del reality show, Jorge Javier Vázquez, ha aperto la puntata di ieri sera parlando proprio del “palo” che la Benedicto ha ricevuto da Franchi: “Lui ha buttato tutto nel fango, lui non la voleva! Dramma. Dopo parleremo con Maica e anche con lui e scopriremo tutto. Sapremo come mai lui è passato dall’essere un principe a un cucaracho”. In seguito, sul maxi schermo dello studio del Gran Hermano è apparso un fotomontaggio di Tommaso in versione “principe azzurro” che poi si è trasformato in uno scarafaggio: “Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho”.

Jorge si è poi collegato con il gieffino italiano, il quale ha spiegato come sono andate le cose con Maica: “Ho parlato con Maica e le ho detto le cose che mi piacciono di lei. Non sono qui per ripeterle. Le ho detto che mi piace come persona, ma che il sentimento è altro. Non so se lei prova un sentimento vero per me. Non so cosa potrà accadere fuori da qui. Lei mi ha rimproverato perché io ho parlato con altri ragazzi del fatto che io la vedo come un’amica. Ma non era per mancarle di rispetto. Io volevo chiedere aiuto con lo spagnolo ai gieffini, perché non parlo bene e volevo sapere come poter dire certe cose in modo carino e con tatto. Poi sarei andato da lei a parlare, come ho fatto”.

Non appena Tommaso è tornato nella Casa, la regia ha fatto partire “Ridi Pagliaccio”, ed è scoppiata una polemica sui social. Molti telespettatori spagnoli hanno attaccato il concorrente italiano accusandolo di aver preso in giro Maica, mentre i fan italiani se la sono presa con il Gran Hermano.