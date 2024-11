Tommaso Franchi è riuscito in “un’impresa” che in pochi avrebbero pronosticato. L’idraulico toscano, infatti, ha deluso sia coloro che spingevano per una ship con Mariavittoria Minghetti sia quelli che di volevano vederlo in coppia con Maica Benedicto.

Appena sbarcato in Spagna al Gran Hermano, il gieffino italiano ha messo immediatamente in chiaro che non intende costruire una storia con il medico estetico: “Sì mi può anche piacere, ma non nel senso che voglio averci una relazione. Non possiamo stare insieme, non è una cosa possibile. Non mi piace in quel senso. Se mi manca lei? No, lei non mi manca, mi mancano tutti i ragazzi del Grande Fratello italiano”. Ma non è tutto.

Come se non bastasse, ieri sera, poco prima della puntata del GF spagnolo, Tommaso ha sparlato di Mariavittoria, dicendo che lei parla sempre male degli altri.

“Lei è fissata con Shaila, perché non le piace come lei si comporta con la gente. Pensa che è tutta una strategia, tutta finzione. L’ultima puntata del GF italiano il conduttore ha mandato Mariavttoria e Shaila in una parte della casa per un confronto. Se ha carattere MarivVittoria? Sì, ma litiga sempre. Parla sempre male degli altri, le piace farlo. Ed è quello che non mi piace. Io le dico che le fa male sparlare sempre degli altri. Se passi il 100% del tempo sparlando degli altri… puoi passarlo in modo migliore”.