E' giornata di aerei per i concorrenti del Grande Fratello. Questa mattina, infatti, sopra la Casa pià spiata d'Italia è volato un aereo firmato Shaviers (fan dell'ex coppia formata da Shaila Gatta e Javier Martinez) indirizzato, però, al pallavolista argentino (clicca QUI per l'articolo).

A questo aereo ne è seguito un, altro, sempre firmato Shaviers, sempre a sostengo di Martinez: "La flotta Shaviers è con te". Il gieffino ha reagito in maniera entusiasta: "La flotta Shaviers pè con te, grande. Questo è bello però, che grandi! Io l'ho detto, appena esco da qui andiamo a cena tutti insieme, chiaramente Shaila no, ma andiamo a cena tutti insieme. Shaila non viene, andiamo tutti insieme a cena. Vieni anche tu Lollo? Tutti insieme?".

La ballerina napoletana ha ringraziato, nonostante per lei il messaggio fosse tutt'altro che positivo: "Tutti insieme sì, dai. Ma che vuol dire la flotta? Comunque grazie a voi che ci seguite a tutti noi della Casa. Vi siamo grati che ci seguite e sostenete ognuno di noi. Vi vogliamo tanto bene".

L'atteggiamento di Shaila, però, ha mandato in tilt Lorenzo Spolverato, che ha deciso di parlarne con lei: "Quella era una reazione di quieto vivere, giusto? La vera reazione qual è? Star lì a guardare o non guardare? Devi essere te stessa, non ti conosco. E' successo tutto questo, sono qui a viverlo con te e vedo una reazione che non mi aspetto. Non so fino a che punto quella reazione è stata davvero per quieto vivere e non te ne potevi stare seduta. Lo volevi vedere questo aereo?".

Shaila ha provato a giustificarsi: "Io non so rispondere a questa domanda. L'ho guardato perché per me era una reazione carina per le persone. Non mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, mi dispiace che tu la stia prendendo in questo modo, ma non è una cosa che mi appartiene. La prossima volta che arriva un aereo con questo hashtag mi chiudo nel ce**o e va bene così. Mi segrego in bagno. Te l'ho spiegato, era anche per il pubblico che mi sono alzata. Adesso cosa ho fatto con Yulia? Mi sono alzata e sono andata a vedere. Sono passate quasi tre settimane, sai che in questa casa il tempo...".