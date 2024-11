Al Grande Fratello, nonostante il chiarimento dello scorso lunedì, il rapporto tra Javier Martinez e Shaila Gatta è praticamente inesistente. Il pubblico sembra essersi schierato dalla parte del primo, e questa mattina è arrivata l'ennesima conferma. Sopra la casa, infatti, è volato un aereo firmato Shavier con un messaggio ben preciso indirizzato a Javier: "Per ogni azione una reazione, noi con J".

Nel leggere queste parole, Martinez ha ironizzato: "I poveri illusi che ci credevano, ti ricordi?". Mentre Shaila ha comunque voluto ringraziare i fan: "Grazie che ci seguite sempre. A me sembra comunque una dimostrazione d'affetto, del fatto che ti seguono". Al che, Javier ha commentato: "Ma tu che c'entri? La parte con Sha? L'unica della frase che non lo letto, sinceramente. Si può chiedere di cancellare quell'hashtag? Penso che non ha molto senso". E la Gatta: "Vabbè, che c'entra Javier, il passato non si cancella". Affermazione alla quale Martinez ha risposto: "Ma infatti questo non è passato?".