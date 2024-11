Nonostante siano trascorsi ormai diversi mesi dalla fine della passata edizione del Grande Fratello e ne sia iniziata un'altra, ci sono ancora ruggini tra gli ex concorrenti. Beatrice Luzzi e Letizia Petris sono state per un periodo amiche, poi si sono distaccate. Diverso invece il discorso per il fidanzato della fotografa romagnola, Paolo Masella, che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con l'attrice.

Durante una discussione tra i due, infatti, Beatrice disse a Masella “torna a fare il macellaio”, sottolineando che sarebbe tornato a fare quel lavoro dopo il reality. Ed ora che la loro edizione è terminata già da diversi mesi, il gieffino romano ha deciso di investire ed ha aperto proprio una macelleria insieme alla sorella. Ecco, perché, quella frase della Luzzi è tornata d'attualità.

“E comunque pensavo che Beatrice ha avuto ragione anche quando gli ha detto 'torna a fare il macellaio' perché alla fine è tornato davvero a fare il macellaio“, ha scritto un utente su X, ottenendo la reazione divertita dell'attuale opinionista del GF. A notare il tweet è stata anche Letizia, che proprio in risposta ha scritto: “Io vorrei fare un applauso a tutti a voi. Piuttosto che fare i complimenti a un ragazzo che ha aperto un’attività da solo piuttosto che svendersi come tutti, siete capaci solo di dare aria bocca incentivati dalle persone sbagliate. Bravi". E ancora: “Il tuo tweet era ironico certo, il resto no. Comunque sì è vero mi ero dimenticata che Beatrice è la bocca della verità, del futuro, del presente, del passato. Ma dai ragazzi! Per favore!".