Chiara Ferragni si sta godendo la nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, noto imprenditore figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli.

Secondo quanto avrebbe rivelato un'amica al settimale Oggi, l'imprenditrice digitale sarebbe contenta e molto serena: "Mi ha detto Giovanni è una bella persona sono felice“. Parole riportate ma che appaiono assolutamente credibili, soprattutto in virtù delle immagini pubblicate dal settimanale Chi che mostrano la nuova coppia "amoreggiare" durante il party di Halloween (clicca QUI per l'articolo).

Stando a quanto raccontato da Alberto Dandolo su Oggi, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbero conosciuti a Ibiza, entrambi reduci da una separazione, dato che lei aveva appena chiuso con Silvio Campara. I due si sarebbero subito piaciuti e avrebbero iniziato una frequentazione. Pare inoltre che abbiano molto in comune, dato che i loro figli frequentano tutti la stessa scuola privata a Milano. Ci sarebbero anche già state le presentazioni in famiglia e lui sarebbe stato a casa di lei a CityLife proprio la notte di Halloween.

“Il figlio di Marco e Cecilia Pirelli sarebbe anche già stato a casa di Chiara: sarebbe accaduto proprio la sera del 31 ottobre prima che la coppia si recasse al Maka Loft, in zona Farini a Milano, per un festone di Halloween. Lei lo avrebbe anche truccato per l’occasione”.

Cos'accadra il 12 novembre

Alcuni giorni fa, Dagospia, rilanciando la foto del loro bacio, ha avvisato i lettori di segnarsi la data del 12 novembre. Quel giorno c'è il programma la presentazione del nuovo calendario Pirelli e quindi, quasi sicuramente, i due ne approfitteranno ufficializzeranno la loro relazione.