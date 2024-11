L’ingresso di Tommaso Franchi nella Casa del Gran Hermano aveva come obiettivo quello di approfondire la conoscenza con Maica Benedicto. Tuttavia, quando l’idraulico toscano è sbarcato in Spagna, ha messo subito le cose in chiaro: con la modella murciana vede solo un’amicizia.

Il problema è che il gieffino italiano l’ha detto prima agli altri coinquilini spagnoli e poi a lei, circostanza che ha fatto arrabbiare e non poco Maica. “Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace – ha tuonato la Benedicto -. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla, bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo lo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Ieri sera, durante una nuova puntata del Gran Hermano, il conduttore ha chiesto a Maica cosa ne pensasse del comportamento di Tommaso, e la modella è stata molto diretta: “Tommaso è un cucaracho travestito da bravo ragazzo. Cosa è successo? Non è successo nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che dica a tutti i miei compagni una cosa, che i miei compagni per di più esprimo un’opinione su una cosa che non è vera, e a me ne racconti un’altra totalmente diversa. Questo è ciò che non mi è piaciuto e ciò che mi ha deluso. In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi. Non è successo nulla”.