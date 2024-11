Nella tarda mattinata di ieri, sopra la Casa del Grande Fratello sono volati due aerei pro Javier Martinez, e uno di coppia per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Il primo messaggio è stato inviato dagli ex shippers della “coppia” formata dal pallavolista argentino e dall’ex velina, ed era rivolto principalmente al primo: “Per ogni azione una reazione, noi con Javier. #Shavier”. Martinez ha ringraziato i fan, ma ha anche fatto delle precisazioni: “Voi con me? Grazie. Ma si può chiedere di cancellare quell’hashtag? Quella era una cosa passata, non presente. C’avete creduto e mi dispiace, dei poveri illusi”.

Dopo aver letto il messaggio degli Shavier, Shaila ha commentato: “Vabbè è anche per me, nell’hashtag c’è ‘Sha’ di Shaila. Perché cancellare l’hashtag? Il passato non si cancella. Ci vogliono bene e si sono affezionati al percorso. Magari diventeremo buoni amici io e te, io lo spero. Lo siamo già dici? Ma se non parliamo. Ma ‘noi con J’ nel senso che stanno con Javier? Al prossimo mi diranno che sono una str***a”.

La reazione più “interessante” ai due aerei l’ha avuta Lorenzo. Dopo il messaggio degli Shavier, ne è arrivato uno per Helena Prestes: “H (un cuore) L’onestà vince sempre. Ex Helenzo”. Il significato era chiarissimo, ma Spolverato ha comunque finto di non averlo compreso: “No ma quale L apostrofo onestà. C’era scritto H, cuore, L, poi L apostrofo onestà vince sempre. Perché io ed Helena siamo stati onesti l’uno con l’altro. Sono andato anche in confessionale e mi hanno confermato. Mi hanno proprio detto che l’aereo era per me e te”.

L’ennesima batosta per Lorenzo è arrivata quando sulla casa è volato un altro messaggio per Javier: “6 meglio di una ace al match point”. Shaila Gatta ha commentato: “Ace il succo?”. Javier ha spiegato che “ace” significa ‘servizio vincente” nel volley, così Spolverato ha detto a Shaila: “Tu non lo sapevi il significato, io sì, perché sono bravissimo a giocare a pallavolo”.