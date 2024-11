La trasferta spagnola di Tommaso Franchi non è andata esattamente come gli autori di Gran Hermano e Grande Fratello avevano sperato. L’idraulico toscano, infatti, è stato “spedito” nella Casa più spiata di Spagna per ricongiungersi con Maica Benedicto, ma le cose sono precipitate. Dopo aver rifilato un sonoro due di picche alla modella murciana, Tommaso è finito nel mirino del pubblico spagnolo, che si è riversato sui social scatenando una vera e propria s*it storm nei confronti del gieffino italiano.

Franchi ha rivelato che con la Benedicto vede solo un’amicizia, ma lo ha detto prima agli altri coinquilini spagnoli e poi a lei, circostanza che ha fatto arrabbiare e non poco la modella. “Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace – ha tuonato la Benedicto -. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e bla, bla bla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo lo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Ieri sera, durante una nuova puntata del Gran Hermano, il conduttore ha chiesto a Maica cosa ne pensasse del comportamento di Tommaso, e la modella è stata molto diretta: “Tommaso è un cucaracho travestito da bravo ragazzo. Cosa è successo? Non è successo nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che dica a tutti i miei compagni una cosa, che i miei compagni per di più esprimo un’opinione su una cosa che non è vera, e a me ne racconti un’altra totalmente diversa. Questo è ciò che non mi è piaciuto e ciò che mi ha deluso. In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi. Non è successo nulla”.

Com’era ampiamente preventivabile, le affermazioni di Maica Benedicto su Tommaso Franchi non sono passate inosservate. Tantissimi telespettatori si sono riversati sui social per attaccare l’idraulico, promettendo di boicottarlo al prossimo televoto. Immediate anche le reazioni dall’Italia, tra chi condanna il trattamento ricevuto dal gieffino e chi si augura che torni presto nella Casa del Grande Fratello.