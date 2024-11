Achille Lauro, attuale giudice di X Factor, nelle ultime ore è finito al centro del gossip per una presunta frequentazione con Giulia Toscano, sorella della vincitrice di Amici 23, Sarah. I due sono stati avvistati insieme in un noto locale di Milano, ma non solo. Alcune talpe hanno riferito a Deianira Marzano che lei era presente ad uno degli ultimi concerti dell’artista proprio nel capoluogo meneghino, ed anche alla seconda puntata del live di X Factor (ovviamente tra il pubblico). Ad avvalorare la tesi circa la sua presenza alla diretta del talent – in onda su Sky Uno – una foto con la sorella pubblicata su Instagram.

“Sembra che il riservatissimo Achille Lauro abbia trovato l’amore”, ha scritto pochi giorni fa una talpa a Deianira Marzano, la quale ha rivelato una vicinanza tra l'artista romano e Giulia Toscano. “Lei è stata inquadrata durante il secondo live di X Factor ed era presente sia al concerto di Milano che all’Armani privé il 30 ottobre”. In un video reso pubblico dall’esperta di gossip, si vedono i due mentre sorridono vicini, accanto al dj. “C’è anche un video dove sembra che lui la baci”, si legge. Nessuna conferma o smentita è arrivata, però, dai diretti interessati.

Ad avvalorare la tesi sulla presenza di Giulia Toscano ad X Factor, una foto che ha condiviso lei stessa sul suo profilo Instagram nella quale si mostra seduta al tavolo dei giudici accanto alla sorella Sarah, di cui è manager.