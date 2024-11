Non solo il reality show The Traitors, su Prime Video Alessia Marcuzzi sarà anche al timone di Red Carpet – Vip al tappeto, che vede cinque “dive” alle prese con un red carpet “movimentato”. I protagonisti che dovranno sfilare sul tappeto rosso tra disturbatori, inciampi e tanti imprevisti saranno Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marina, Melissa Satta e Giulia De Lellis.

Con loro, nei panni dei bodyguards (saranno affidati tre per ogni celebrità) ci saranno: Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. A commentare le avventure delle cinque dive sarà invece la Gialappa’s.

Come riportato da DavideMaggio.it, “Il format – probabilmente più facile a vedersi che a dirsi – vede tre squadre di bodyguard che hanno la missione quella di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi”.

Le puntate saranno in totale quattro e saranno disponibili in streaming a partire dal prossimo 9 gennaio.