Ieri, lunedì 18 novembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata de La Talpa, game show condotto da Diletta Leotta.

Per quanto riguarda gli ascolti, il programma si è scontrato con una delle fiction di punta della Rai, L'amica geniale, che è stata vista da un totale di 3.419.000 telespettatori con uno share pari al 19,7%. La Talpa, invece, ha totalizzato 1.572.000 spettatori con uno share pari al 10,6%. Un crollo rispetto alla seconda puntata (12,5% di share con 1.917.000 spettatori) e a quella di debutto (14,5% di share con 2.250.000 spettatori).

Di seguito i dati Auditel riportati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 18 novembre 2024, su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.419.000 spettatori pari al 19.7% di share (primo episodio: 3.612.000 – 18.8%, secondo: 3.200.000 – 21.1%). Su Canale5 – dalle 21:37 alle 0.27 – la terza puntata de La Talpa – Who is the Mole ha raccolto 1.572.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.126.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione dalle 21:27 alle 21:44: 646.000 – 3.1%). Su Italia1 il film Scontro tra Titani incolla davanti al video 965.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 785.000 spettatori e il 4.9% (presentazione di 19 minuti: 522.000 – 2.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 674.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.050.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 GialappaShow, con la co-conduzione di Noemi, ottiene 988.000 spettatori con il 5.8% (replica di seconda serata: 250.000 – 5.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 394.000 spettatori con il 2.2% (replica di seconda serata: 219.000 – 2.6%).