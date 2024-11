Quello che sta accadendo intorno alla figura di Lorenzo Spolverato non si era quasi mai verificato nella storia del Grande Fratello. La rivolta divampata sui social contro il modello milanese non sembra volersi placare (è dalla giornata di sabato che l’hashtag “Fuori Lorenzo” è in tendenza su Twitter). Ovviamente, il concorrente è totalmente all’oscuro di tutte le polemiche che stanno scatenando alcuni suoi atteggiamenti e alcune sue affermazioni, ed infatti ogni giorno si rende protagonista di un nuovo scivolone, circostanza che non fa altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco.

C’è chi è certo che verranno presi provvedimenti disciplinari, magari con una nomination d’ufficio o con una strigliata da parte di Alfonso Signorini, ma in molti spingono per una squalifica, così come accadde durante la settima edizione del GF Vip con Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Riccardo Fogli e altri ancora.

Ieri a Pomeriggio 5 hanno mostrato alcune immagini della nuova amicizia “speciale” tra Javier Martinez ed Helena Prestes, ma ad un certo punto Myrta Merlino ha cambiato discorso e ha detto: “C’è questo quadrilatero che si è scomposto e ricomposto. Adesso vediamo Helena con Javier, sono sempre più vicini. E poi c’è Lorenzo. C’è da dire che lui è molto criticato”.

Beatrice Luzzi è intervenuta subito e ha detto che secondo lei Spolverato è molto aggressivo e che ha superato il limite: “Sì, Lorenzo va detto che è molto, molto aggressivo. Sì, lo ripeto, lui è molto aggressivo, non è migliorato affatto, anzi è anche peggiorato. Questo perché lì dentro più passa il tempo, più l’inconscio viene fuori, i freni inibitori si abbassano. E quindi effettivamente ha superato molti limiti. Per quanto riguarda Javier ed Helena… nella casa c’è bisogno d’affetto”.

Ad ogni modo, questa sera scopriremo se verranno o meno presi provvedimenti nei confronti di Lorenzo.