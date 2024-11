Tra le mura della Casa del Grande Fratello ci sono due concorrenti che hanno un segreto. Tuttavia, nessuno sembra volerne parlare, anche se negli ultimi giorni qualcosa è emerso.

A quanto pare, infatti, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si conoscevano già prima di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini e, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbero avuto anche un flirt. La vicenda verrà fuori durante la prossima puntata? A quanto pare sì, è previsto un intervento degli autori con l’obiettivo di stravolgere le dinamiche ormai stagnanti.

Alcune ore fa, Deianira Marzano ha dichiarato che una rivelazione su Lorenzo e Helena potrebbe alterare gli equilibri interni alla Casa più spiata d’Italia: “Occhi puntati sul Grande Fratello perché ci sono rivelazioni in arrivo che potrebbero stravolgere tutto! Gli autori stanno solo cercando il momento giusto per svelare tutto e fare il loro intervento… preparatevi a scoprire cosa bolle in pentola! Se la cosa riguarda anche Lorenzo ed Helena? Sì”.

Agent Beast, noto account Twitter, ha riportato invece dei rumor su Spolverato e la Prestes: “Lorenzo ed Helena, i due si sarebbero conosciuti durante un evento di moda. La relazione sarebbe durata alcune settimane. Si parla di incompatibilità personali, con Helena che avrebbe preferito mantenere il focus sulla sua carriera”.

Biagio D’Anelli, esperto di gossip nonché ex gieffino, ha rivelato che Lorenzo e Helena hanno avuto una storia, e sostiene di avere anche le prove fotografiche: “Sì, hanno avuto una liaison, c’è stato un inciucio. E io ho visionato anche gli scatti in questione”.