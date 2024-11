Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nel mirino dei telespettatori del Grande Fratello per via di lcune affermazioni sulle dinamichedi gioco, e in particolare su Helena Prestes e Javier Martinez.

"Qui ci sono almeno due lupi, o meglio Javier ed Helena sono sicuro due lupi e poi ce ne sono altri due in questa casa, ma intanto mi concentro su loro. Li voglio far fuori perché lui è una pedina unita a quella di Helena. lei la voglio far fuori perché mi ha preso in giro per tutto questo tempo. Parla di lealtà, ma lei non l’ha mai avuta con me. Diceva cose con me, poi in puntata uscivano altre cose, poi si scusava, mi riparlava per chiarire e nelle puntate dopo uscivano altre cose. Ora parla con Shaila, chiariscono, io mi confronto e dice cose diverse.

E quindi dico ‘perché lo sta facendo?’. Non è stabile come ragazza, lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. Perché poi lì entra la competizione… a pezza di me**a. Loro due più di tutti. Poi ne ho altri due di lupi, che in realtà li lascio perdere per il momento, voglio capire. Tommaso dice che sono il veggente e che ho scoperto tutti i lupi. Principalmente sono Javier ed Helena e casualmente si sono uniti. Io in puntata parlerò e sono carico a molla. La verità l’ho detta in un confessionale bello lungo”.

Intanto, nelle ultime ore Helena si è lasciata andare ad lungo sfogo perché punzecchiata e interpellata in quasi ogni occasione da Lorenzo. La modella brasiliana ha ammesso di essere costantemente sotto pressione ed è scoppiata a piangere davanti a Javier.

"Ho una pressione fortissima. Ho una debolezza in questo momento, ne ho spesso. Solo che a volte mi viene tanto forte. Sono timida, non voglio farmi vedere in nessun modo. So che non sono una persona cattiva, non voglio apparire, posso fare mille cose ma perché mi diverto! A vote, quando fai le cose, non so spiegarti, ma mi capisci... Sono una persona normale, capito? Le cose che faccio, le faccio anche a casa".