Nella Casa del Grande Fratello, l’umore di Alfonso D’Apice è repentinamente cambiato dopo l’ingresso di Stefano Tediosi, nuovo partner dell’ex fidanzata Federica Petagna. In realtà, il cambio d’umore del concorrente napoletano non è da attribuire all’entrata nella Casa dell’ex tentatore, bensì a qualcosa che riguarda lui e la sua ex. Ieri notte, Alfonso si è appartato con Jessica Morlacchi e le ha confidato che tra lui e Federica c’è stato qualcosa nei giorni precedenti all’ingresso di Stefano.

D’Apice ha confessato che lui e la Petagna si sono baciati: “Se mi vedi così non è per lui (Stefano, ndr), ma per certe cose successe prima. No, non prima di entrare al Grande Fratello. Sto parlando di qui! Però non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei. Se ci siamo baciati? Ecco… Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato?!”.

Jessica ha dato qualche consiglio al coinquilino: “Ecco! Adesso sì… ma questo cambia tutto. Scusami se ti ho fatto domande a bomba, ma era per capire i tuoi comportamenti di questi giorni. E grazie al cavolo che tu sei arrabbiato, lo sarei anche io e lo sarebbero tutti. Prima fai così, poi mi baci e poi stai con questo? Ok che tu la vuoi tutelare, ma non è tua figlia. Tu devi pensare alle cose tue. Non è mettere in cattiva luce. Guarda che è normale pensare ‘ci siamo riavvicinati e poi adesso questa ricambia‘”.