Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sono amiche ormai da 30 anni. Nella Casa del Grande Fratello, i due ex volti di Non è la Rai sono praticamente inseparabili, eppure ieri sera Ilaria si è appartata con Luca Calvani e gli ha confidato i dubbi che nutre nei confronti dell’amica.

“Io provo ad esporle le mie visioni e le mie idee, c’ho provato, ma non funziona. So che il mio parere vale quando il suo anche se parla più forte. Io le voglio molto bene, però… Ho la sensazione che lei non sia leale con me. Io parlo di lealtà, è una cosa profonda. Qui o prima del programma? Ma io prima non è che la vedevo e la sentivo tutti i giorni. Qui siamo a stretto contatto ed è diverso. Non è una questione di invidia, io quella non ce l’ho proprio”.

A bassa voce per non farsi sentire, Calvani ha consigliato a Ilaria di affrontare Pamela: “Inquadra tutto come una società. Due soci non si devono amare per forza. Siete due socie al 5%. Quando le cose non vanno si fa un’assemblea con l’amministratore e si espongono le criticità. Forse tu e lei dovete fare una chiacchierata e tu devi esporle i tuoi dubbi. Dille che hai queste sensazioni e che senti che le cose tra voi si stanno un po’ incrinando. Però secondo me dovresti parlarle per farle capire che non ti deve dare per scontata”.

Proprio come le aveva consigliato Luca, la Galassi ha chiesto alla Petrarolo di parlare, e le ha confidato le sue insicurezze: “Ci sono anche piccole cose che mi fanno pensare ‘ma ci è o ci fa?’. Ad esempio quando ti ho detto di cantare con me e mi hai detto di no e poi vedo che canti con altri… ma non è una questione di gelosia, non esiste tra di noi”.

Pamela ha cercato di rassicurare l’amica: “Dai ti prego, tu sai come sono fatta io, ti avrò risposto d’istinto. Se poi con delle parole o dei fatti ti ho ferita allora ti dico che mi dispiace. Non puoi dubitare di me. Ma poi ad esempio tu sei tanto in compagnia con altri, con il fatto che fumi stai molto tempo con altri, io passo molto tempo da sola in cucina. Quando io ti dico che dobbiamo stare più insieme è anche questo. Siamo come due sorelle, ci dobbiamo fidare”.

Alla fine le due ex ragazze di Non è la Rai si sono chiarite ed è tornato il sereno.