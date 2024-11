Negli ultimi giorni i telespettatori del Grande Fratello hanno notato un Lorenzo Spolverato particolarmente preoccupato che qualcuno raccontasse o fosse a conoscenza del “fuori con Helena”. Il modello milanese ha prima chiesto a Luca Giglioli se sapesse di quello che c’era stato con la Prestes, e soprattutto se lo avesse raccontato a qualcuno. Ad ogni modo la voce ha iniziato a circolare, e Amanda Lecciso ha rivelato che Lorenzo ed Helena si sono conosciuti prima di entrare nella Casa. Adesso a svelare nuovi retroscena è stato Biagio D’Anelli, ex gieffino ed esperto di gossip.

"Helena e Lorenzo hanno avuto un flirt. Ho visto le foto"

“Dopo Il Segreto e Il Peccato e la Vergogna, ecco il remake di un noto film del compianto Alberto Sordi Io so che tu sai che io so, interpretato magistralmente da Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Le mie orecchie hanno sentito delle cose, ho avuto una conferma. Non solo i due fanno parte della stessa agenzia e su questo che male c’è? Ma soprattutto i due baldi giovani hanno avuto una liaison e che tipo di liaison? E come mai Lorenzo fa di tutto per nascondere la cosa e sta raccontando bugie su bugie? Per non far arrivare la notizia della liaison e soprattutto le news alla sua bella Shaila. Signori miei ci meritiamo la verità. Aspetteremo con ansia il racconto, perché è giusto dire la verità. Perché c’è stato un grande inciucio tra di loro e io ho visto anche delle foto”.