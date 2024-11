Da quando è tornato dalla trasferta al Gran Hermano, Lorenzo Spolverato si è messo al lavoro con l’obiettivo di portare dalla sua parte il maggior numero di coinquilini. Tra quelli che, nella Casa del Grande Fratello, si sono schierati al fianco del modello milanese c’è anche Yulia Bruschi, anche se nelle ultime ore Lorenzo inizia a nutrire dei dubbi sulla lealtà della gieffina di origini cubane. Il motivo? Lei parla con coloro che Spolverato considera come i suoi oppositori.

Quando l’ha scoperto, Yulia si è sfogata con Pamela Petrarolo e Federica Petagna, e nel farlo ha di fatto smascherato Lorenzo: “Sono umana, non può pretendere che io non abbia rapporti con le persone lontane da lui. ha perso il lume della ragione. Io da quando sono qui dentro sono sempre stata accanto a lui. Non può dire che sono una falsa. Ho mille difetti ma non la falsità. Ma è impazzito? Poi mette in dubbio un rapporto di amicizia di due mesi? Dalla mia bocca non è mai uscito nulla, sapendo io tantissime cose sue e di un’altra persona, ma anche cose approfondite. Se io avessi voluto fare la str*nza sai quante cose dice su loro due?”.

Due giorni fa, Spolverato ha chiesto a Luca Giglioli se sapesse “di lui ed Helena e del fuori”. Il parrucchiere romagnolo ha risposto di sì e gli ha rivelato che la Prestes ha raccontato qualcosa alla Bruschi. Ecco perché Lorenzo ha deciso di parlare con Yulia e le ha chiesto come mai non gli ha riferito tutto quello che Helena le ha raccontato: “Io ho avuto paura. Vedo delle cose con Helena, che è una situazione vulnerabile mia. Dico ‘mi dispiacerebbe se succederebbe qualcosa’… Quella cosa Helena l’ha detta a te quando io non c’ero. Mi sono chiesto perché non sei venuta a dirmelo”.

La Bruschi ha replicato: “Sarebbe successo di peggio e sarebbe venuto fuori con tutti. Lo capisci che io ti tutelo o no? Allora sì che usciva fuori tutto i patatrac. Io nemmeno morta lo direi. Qui lo sappiamo solo io e un’altra persona che non lo direbbe mai. Certo, se tu mi dici “lo sai?”, io ti dico di sì, ma non l’ho mai detto a nessuno”.