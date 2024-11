Che Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes nascondessero qualcosa se ne erano accorti in tanti, a cominciare da Shaila Gatta, che ha rivelato ad alcune coinquiline di sapere per certo che sotto le coperte è successo qualcosa tra il modello milanese e la brasiliana. C’è chi ipotizza che i due abbiano la stessa agenzia, ma in realtà potrebbe trattarsi di altro: i due gieffini nasconderebbero un segreto.

Ieri pomeriggio, Lorenzo ha chiesto a Luca Giglioli di appartarsi e parlare. Spolverato, dopo aver dato la solita rapida occhiata alle telecamere, ha chiesto all’amico: “Ma tu sai qualcosa di più su me ed Helena… del fuori?”. Giglio, spiazzato, ha risposto: “Ma cosa?”. La regia ha poi cambiato immediatamente inquadratura.

Intanto sui social quella domanda di Lorenzo non è passata inosservata. “Il motivo per cui Lorenzo non vuole che Shaila abbia un rapporto con Helena è perché altrimenti scopre la verità: che lui ed Helena avevano una frequentazione fuori da tanto tempo”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Che c’era qualcosa sotto che nascondevano Helena e Lorenzo si era capito… ma adesso voglio sapere che accordo hanno fatto fuori sti due”. “Hanno la stessa agenzia, sveglia!”. “Mi stai dicendo che Lorenzo e Helena si conoscono dall’esterno e hanno avuto una relazione, Yulia lo sa, ed è per questo che Shaila ha chiesto a Helena ieri se ha visto l’Instagram di Lorenzo?”.