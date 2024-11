Da quanto è rientrato nella Casa del Grande Fratello dopo la trasferta in Spagna, Tommaso Franchi, ribattezzato sui social come la “gola profonda” di questa edizione del reality show, ha iniziato a rivelate a Mariavittoria Minghetti e agli altri concorrenti notizie e informazioni apprese dall’esterno.

L’idraulico senese ha parlato di fatti di cronaca, palinsesti televisivi e soprattutto di dinamiche del GF e della popolarità dei vari inquilini. Per questa ragione, molti spettatori ritengono che debba essere soggetto di un provvedimento disciplinare. C’è chi ipotizza una nomination d’ufficio, altri addirittura premono per una squalifica. Quel che è certo è che gli autori si sono già mossi per bacchettarlo.

Ieri sera, Tommaso e Mariavittoria erano a tavola, lui le ha preso la mano e lei ha detto: “Oddio pensavo che mi stavi scrivendo qualcosa”. Il gieffino, infatti, in questi giorni, oltre che sussurrare cose accadute all’esterno della Casa, ha anche usato il dito per “scrivere” delle parole sulle braccia della sua amica “speciale”. Questa volta, però, Franchi ha replicato: “No, non posso più, no davvero non posso più farlo, se ti dico che non posso capiscimi (indica verso il confessionale, ndr)”. La Minghetti ha provato ad insistere: “Dai no, almeno di notte, a letto, sotto le coperte puoi”. Tommaso però è rimasto fermo sulla sua posizione: “Non posso più farlo (indicando nuovamente il confessionale, ndr).

Nella puntata di martedì prossimo verranno assunto provvedimenti nei confronti di Tommaso? Intanto, Mariavittoria ha riportato a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso altre informazioni ricevuta nelle ore precedenti da Franchi: “Mi ha detto che qui il mio ruolo è quello di (gesto del serpente, ndr). Sì vipera, c’è a chi piace fuori e chi non lo ama. Sì qualcuno apprezza e altri no. Ma in generale mi vedono come questo… no, non cobra, vipera. Poi chi mi ama e chi mi odia. Niente ve l’ho detto perché me l’ha detto lui. Mi ha detto che ci sono cose positive e negative su di me, a qualcuno sto simpatica e a altri no invece”.