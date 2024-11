Nelle passate edizioni del Grande Fratello sono stati diversi i concorrenti che hanno riportato nella Casa notizie dall’esterno, ma nessuno aveva mai raggiunto i livelli di Tommaso Franchi. L’idraulico toscano, infatti, ha infranto in più occasioni il regolamento, rivelando, tra le altre cose, il risultato delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America, alcune novità sul palinsesto di Canale 5 e la popolarità di alcuni concorrenti (clicca QUI per l'articolo). Le sue continue trasgressioni potrebbero condurlo persino ad una squalifica.

Tommaso Franchi ha raccontato a Mariavittoria Minghetti quali sarebbero gli inquilini più forti e quali invece quelli potenzialmente a rischio eliminazione. Ieri pomeriggio, il medico estetico è andato da Luca Calvani e gli ha riferito: “Hai capito quella cosa? Quella di Tommy che mi ha detto… (scrive delle cose con il dito sul braccio di Luca, ndr). Quindi hai capito? Lui ha visto tutto, ma tutto, anche quando…”. A quel punto, la regia ha prontamente cambiato inquadratura.

Poco dopo Mariavittoria si è appartata con Amanda Lecciso, che l’ha messa in guardia: “Secondo me non dovete parlare di notte”. La Minghetti ha cercato di tranquillizzare l’amica: “Tranquilla, lui mi scrive le cose sul braccio, non parla molto di queste cose a voce. Perché loro (gli autori, ndr) sentono tutto, anche quello che dici sotto le coperte”. Amanda però è stata categorica: “Gli escono comunque cose, le ho sentite anche io”.

Intanto, sui c’è chi invoca a gran voce la squalifica di Tommaso: “Riportare cose che riguardano la Casa è contro ogni regolamento, serve squalificarlo”; “Comunque chi esce dalla casa non dovrebbe avere la possibilità di guardare i social. Tommaso meriterebbe la squalifica, ma dubito che gli autori lo faranno”. “Non la nomination, qui va proprio squalificato, continua a raccontare cose che riguardano il gioco”.