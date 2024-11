Rientrato nella Casa del Grande Fratello dopo una settimana trascorsa in Spagna al Gran Hermano, Tommaso Franchi, oltre a sparare a zero su Maica Benedicto (clicca QUI per l’articolo) ha sparlato anche degli ormai ex coinquilini spagnoli: “Quella casa era sporchissima, ho visto un sacco di mosche accoppiarsi. La doccia? Piccola, umida, sempre bagnata. E poi la stanza del wc era senza il bidet, però per fortuna non c’erano le telecamere”.

Ma non solo. L’idraulico toscano ha riportato ai gieffini italiani alcune informazioni che fa carpito all’esterno e che, invece, avrebbe dovuto tenere per sé, come richiede il regolamento. Tommaso ha infatti rivelato ai suoi compagni di avventura che Luca Calvani è molto forte, che Mediaset ha spostato la puntata dal Grande Fratello al martedì per far spazio alla nuova edizione de La Talpa, e che il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America è Donald Trump. Una notizia, quest’ultima, che pare abbia reso particolarmente felice Clayton Norcross.