Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello, dopo il confronto con Alfonso D’Apice, Stefano Tediosi ha incontrato Federica Petagna e le ha chiesto se avesse davvero frequentato un altro ex tentatore, Giovanni De Rosa, e Antonio, cugino di Titti Scialò, sua ex compagna di avventura a Temptation Island. La giovane estetista partenopea ha negato, e da Casa un altro ex volto del programma condotto da Filippo Bisciglia è sbottato. Stiamo parlando di Raul Dumitras, che ha pubblicato la clip del confronto tra Stefano e Federica, parlando di grandi falsità.

Raul Dumitras sbotta guardando il Grande Fratello

“Se solo parlassi io… Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! Mi sono tanto rivisto in Alfonso in alcune cose e mi dispiacerebbe che credesse a queste storielle. Che brutta la falsità. Sono sempre rimasto un signore. Non ho mai parlato. Mai risposto a nessuno. Perché non penso a nessuno. É chiaro che in determinate situazioni faceva comodo parlare di me anche inventando e per questo lasciavo correre. Ma quando continuo a vedere che vengono premiate falsità, ipocrisia e cose non vere. Non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché é giusto cosi”.

Cosa c'entra Raul Dumitras con Federica Petagna

A svelare il mistero che circonda il protagonista di Temptation Island e le sue storie Instagram al vetriolo ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha tirato in ballo un altro ragazzo con cui Federica si sarebbe scambiata un po’ di affetto: “Volete sapere da dove nascono tutte le storie Instagram? Ve lo svelo io: sono nate tutte all’interno di quel contesto esclusivo e intrigante, fatto di eventi e incontri speciali, dove ogni legame diventa una scintilla pronta a trasformarsi in un nuovo capitolo di questa intricata saga.

Federica ha avuto una relazione con Antonio Fico, cugino di Titti (dell’ultimo Temptation Island). Nel frattempo, ha conosciuto un amico di Raul Dumitras, il famoso Giordano, con cui è scattata una breve passione, culminata in un bacio. Questo è tutto ciò che sappiamo, senza ulteriori dettagli. Inoltre, Federica ha avuto una storia con Giovanni, il tentatore. Durante un evento a cui partecipava anche Milli, che quindi è a conoscenza di tutta la faccenda con Giordano, Federica ha chiesto che questa storia rimanesse segreta, poiché si era presentata all’evento con Stefano”.